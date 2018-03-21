Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 г. выросла в 2,7 раза - до 17,5 млрд руб.

Экономика и бизнес
21 марта, 16:57 UTC+3 МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Увеличение показателя обусловлено улучшением результатов операционной деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2017 году выросла в 2,7 раза - до 17,5 млрд рублей, сообщила компания.

"Увеличение показателя обусловлено улучшением результатов операционной деятельности", - говорится в сообщении.

Суммарные доходы РЖД в 2017 году выросли на 7,6% по сравнению с 2016 годом и составили 1 трлн 697,6 млрд рублей. При этом доходы от грузовых перевозок выросли на 7,8% до 1 трлн 352,8 млрд рублей, что связано в том числе с увеличением грузооборота. Доходы от пассажирских перевозок выросли на 28,6% до 21,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 20%.

Компания сообщила, что снизила в 2017 году средневзвешенную ставку по кредитному портфелю за счет серии сделок по привлечению капитала на локальном и внешнем рынках. По итогам прошлого года проценты к уплате без учета капитализируемых процентов составили 55,2 млрд рублей (общие начисленные проценты за 2017 год - 70,1 млрд рублей). Для сравнения, в 2016 году проценты к уплате без учета капитализируемых процентов составили 64,2 млрд рублей (общие начисленные проценты за 2016 год - 79,8 млрд рублей).

РЖД в 2017 году продолжила мероприятия по обновлению парка локомотивов, повышению пропускной способности и обеспечению безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры.

Суммарные активы РЖД за 2017 год выросли на 4,9% и составили по состоянию на 31 декабря 2017 г. 5,962 трлн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов