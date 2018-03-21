Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 г. выросла в 2,7 раза - до 17,5 млрд руб.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2017 году выросла в 2,7 раза - до 17,5 млрд рублей, сообщила компания.

"Увеличение показателя обусловлено улучшением результатов операционной деятельности", - говорится в сообщении.

Суммарные доходы РЖД в 2017 году выросли на 7,6% по сравнению с 2016 годом и составили 1 трлн 697,6 млрд рублей. При этом доходы от грузовых перевозок выросли на 7,8% до 1 трлн 352,8 млрд рублей, что связано в том числе с увеличением грузооборота. Доходы от пассажирских перевозок выросли на 28,6% до 21,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 20%.

Компания сообщила, что снизила в 2017 году средневзвешенную ставку по кредитному портфелю за счет серии сделок по привлечению капитала на локальном и внешнем рынках. По итогам прошлого года проценты к уплате без учета капитализируемых процентов составили 55,2 млрд рублей (общие начисленные проценты за 2017 год - 70,1 млрд рублей). Для сравнения, в 2016 году проценты к уплате без учета капитализируемых процентов составили 64,2 млрд рублей (общие начисленные проценты за 2016 год - 79,8 млрд рублей).

РЖД в 2017 году продолжила мероприятия по обновлению парка локомотивов, повышению пропускной способности и обеспечению безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры.

Суммарные активы РЖД за 2017 год выросли на 4,9% и составили по состоянию на 31 декабря 2017 г. 5,962 трлн рублей.