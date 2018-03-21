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Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от НДФЛ доходов от сдачи макулатуры

Экономика и бизнес
21 марта, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

На практике налоговые поступления в бюджет от сдачи макулатуры отсутствуют, говорится в пояснительной записке к законопроекту

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от подоходного налога (НДФЛ) доходы граждан, полученные от сдачи бытовой макулатуры. Соответствующий законопроект был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с Александром Фокиным ("Единая Россия").

Организация, принимающая от населения макулатуру, выплачивает гражданам денежные суммы, которые, согласно Налоговому кодексу, облагаются НДФЛ. Однако на практике налоговые поступления в бюджет от взимания НДФЛ с реализации макулатуры отсутствуют, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

"Основная часть физлиц, занимающихся заготовкой макулатуры, не декларируют свои доходы по причине: недостаточной осведомленности о своих обязанностях по самостоятельной уплате НДФЛ, сложности заполнения декларации 3-НДФЛ, отсутствия у налоговых органов сведений о полученных физлицом доходах. Но даже если физлица и задекларируют свои доходы от реализации макулатуры, уплата налога ими все равно производиться не будет, поскольку они используют имущественный налоговый вычет, предусмотренный Налоговым кодексом", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно расчетам авторов законопроекта, при средней цене макулатуры в 4 рубля за 1 кг для превышения максимальной суммы налогового вычета в 250 тыс. рублей налогоплательщику необходимо заготовить 62 500 кг макулатуры в год, что не представляется реальным с учетом того, что в год на одного россиянина образуется 14 кг макулатуры. "Подобное положение приводит к необоснованным затратам, связанным с избыточным администрированием налоговыми органами собираемости НДФЛ с доходов от реализации макулатуры", - подчеркивается в пояснительной записке.

Таким образом, уверены авторы законопроекта, освобождение физлиц от уплаты НДФЛ с доходов, полученных от реализации макулатуры, не только не повлечет сокращения доходов федерального бюджета, но и позволит уменьшить количество твердых бытовых отходов и значительно сократить бюджетные расходы на их захоронение, существенно повысить собираемость макулатуры, преодолеть дефицит на макулатурном рынке и обеспечить необходимым объемом сырья растущую потребность промышленных предприятий, а также усилит инвестиционную привлекательность отрасли переработки макулатуры за счет ее большей прозрачности и снизит существующие затраты на налоговое администрирование в связи с взиманием НДФЛ.

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