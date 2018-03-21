Губернатор Кубани предложил привлечь казаков к борьбе с браконьерами в Азовском море

ПРИМОРСКО-АХТАРСК /Краснодарский край/, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать собственную региональную службу по борьбе с браконьерами и привлечь к этой работе казаков, чтобы прекратить незаконный вылов рыбы в Азовском море.

"Азовское море кормило Кубань на протяжении веков, тарань и другую промысловую рыбу вылавливали в промышленных объемах. А сейчас у нас вылов запрещен, а рыбы все равно нет, хотя на любом рынке ее можно купить, и, как бы ни убеждали, что это из Астрахани, Дагестана, даже из Китая, мы понимаем, что часть рыбы поймана браконьерами. Так давайте мы краевую службу создадим, подпишем соглашение нужное с федеральными органами. Казаков давайте привлечем - патрулируют же они у нас набережные в Геленджике и Анапе, и тут смогут охранять", - сказал Кондратьев на совещании в Приморско-Ахтарске по восстановлению рыбного хозяйства в Краснодарском крае.

Он отметил, что вторая серьезная проблема - неудовлетворительное состояние лиманов и каналов, благодаря которым из моря рыба поднимается на нерест, а в лиманы поступает пресная вода для их подпитки. Прибрежные мелководные участки заросли настолько, что в них не может нереститься рыба, и сейчас им требуется чистка. Из-за суммы негативных факторов объем рыбы в Азовском море серьезно сократился.

Замгубернатора Андрей Коробка отметил, что в этом году край впервые получил 70 млн рублей из федерального бюджета на расчистку прибрежных вод и каналов, но на эту работу, по его мнению, "необходимы миллиарды".

Вице-губернатор также отметил, что рыбная отрасль для Краснодарского края очень перспективна - азовская рыба востребована не только на местном рынке, но и в других регионах.