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Модернизация ФГУП "13 судоремонтный завод" в Севастополе потребует 2,2 млрд рублей

Экономика и бизнес
21 марта, 15:16 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, марта. /ТАСС

Предприятие останется в государственной собственности и сохранит направленность деятельности для нужд Минобороны

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Модернизация ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота", который сейчас является подведомственным предприятием Минобороны РФ, потребует 2,2 млрд рублей на ближайшие пять лет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников после совещания с замминистра промышленности и торговли РФ Олегом Рязанцевым и руководством завода.

"На "13 судоремонтный завод" сегодня было озвучено 2,2 млрд рублей, и Олег Николаевич [Рязанцев] согласился эту цифру рассматривать", - сказал Овсянников журналистам. В свою очередь Рязанцев отметил, что Минпромторг РФ ждет от завода официального обоснования этой суммы: "Мы ждем предложения официального от "13 судоремонтного завода" на формирование госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса, ее (сумму) сегодня завод заявил как свою инвестиционную программу на ближайшие пять лет".

Рязанцев отметил, что этот завод уже завершил инвентаризацию имущества, теперь предстоит процедура его реорганизации в акционерное общество. В то же время акционирование предприятия не предусматривает привлечение частного капитала - завод останется в госсобственности и сохранит направленность своей деятельности для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что судостроение и судоремонт в Севастополе являются приоритетными отраслями. При этом в городе планируют создать судостроительный кластер, куда войдут Севастопольский морзавод, "13 судоремонтный завод" и еще несколько судостроительных предприятий. Севастопольский госуниверситет также станет частью этого кластера, так как вуз традиционно готовит специалистов для отраслей судостроения и судоремонта.

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