Правкомиссия одобрила проект закона о новой модели организации ж/д перевозок пассажиров

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ намерено по-новому организовать пассажирские железнодорожные перевозки. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила законопроект о новой модели организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок, сообщается на сайте правительства.

"Цель законопроекта - формирование новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщениях, основанной на принципах долгосрочности, комплексности государственного тарифного регулирования, обеспечения условий для привлечения инвестиций в развитие пассажирского железнодорожного транспорта", - говорится в пояснительной записке. По мнению специалистов, "реализация законопроекта позволит перейти к принципиально новой системе организации пассажирских перевозок, когда государство будет заключать с перевозчиком организационный договор на определенных условиях и компенсировать перевозчику потери в доходах, возникающих от осуществления регулируемой деятельности".

При этом в материалах подчеркивается, что "в соответствии с федеральным законом "О естественных монополиях" сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка не допускается". Одобренный проект закона в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения договора об организации регулярного пассажирского сообщения, что обеспечит внедрение модели конкуренции "за маршрут".

Положения проекта закона

"Организационный договор, закрепляющий взаимные обязательства по организации железнодорожных пассажирских перевозок, будет заключаться не для целей обеспечения государственных и муниципальных нужд, а для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования", - отмечается в пояснительных материалах. Заключением организационного договора "обеспечивается гармонизация тарифной политики и механизмов субсидирования пассажирских перевозок с отраслевой транспортной политикой". "Экономически обоснованная стоимость транспортного обслуживания, тарифы для населения и первоначальный размер субсидии будут определяться на основании методик в утверждаемом правительством России порядке и будут являться неотъемлемой частью процедуры формирования государственного заказа путем заключения организационного договора", - говорится в документе.

"Законопроект также направлен на решение задачи дерегулирования пассажирских перевозок, в отношении которых не заключаются организационные договоры. Одной из мер такого дерегулирования является переход к рыночным механизмам ценообразования на основе конкуренции перевозчиков при равном доступе к инфраструктуре железнодорожного транспорта. Это позволит реализовать модель конкуренции "за маршрут" для пассажирских перевозок, не включенных в организационные договора", - уточняют в правительстве.

Специалисты уверены, что "законопроектом определяются права и обязанности перевозчика и органов государственной власти, что должно обеспечить доступность услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на маршрутах дальнего и пригородного сообщений; предоставление гарантированного объема услуг по перевозке пассажиров на условиях, определяемых государством с учетом фактических потребностей населения в перевозках, уровня потребительских цен и платежеспособного спроса; разграничение сфер ведения и ответственности РФ и субъектов Федерации по вопросам организации обслуживания пассажиров в зависимости от вида сообщения: дальнее - сфера ведения и ответственность Федерации, пригородное - сфера ведения и ответственность регионов".

"Предлагаемый законопроектом механизм исключает естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок и обеспечивает поэтапный переход от регулирования пассажирских перевозок в соответствии с законодательством о естественных монополиях к государственному регулированию через заключение организационных договоров с сохранением регулирования услуг по использованию инфраструктуры", - поясняют в кабмине. Специалисты утверждают, что "закрепление новых подходов к организации пассажирских перевозок позволит перейти к новой системе взаимоотношений между государством и участниками рынка пассажирских железнодорожных перевозок, которая сможет функционировать независимо от состояния рынка, а также позволит более эффективно решать социальные задачи в сфере транспортного обслуживания населения, повышать качество услуг".

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.