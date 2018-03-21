Госдума поддержала проект об ограничении въезда иностранцев, чьи счета в РФ заморожены

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, которым предлагается установить возможность отказа во въезде в Россию тем иностранцам, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2017 года группой депутатов.

По словам законодателей, "любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе и преследовать социально значимую, законную цель", а также иметь для этого достаточные основания.

"Законопроектом предусматривается возможность вынесения решения о неразрешении въезда иностранному гражданину или лицу без гражданства в РФ, если в отношении него соответствующим компетентным органом вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в пояснительной записке.

Ранее в разговоре с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") пояснил, что в отношении иностранцев, чьи счета заморожены по подозрению в совершении преступлений, касающихся финансирования терроризма, отмывания денег, "такой меры воздействия, как ограничение въезда на территорию РФ, не существовало", поэтому, указал он, соответствующий законопроект дополняет в этом смысле действующее законодательство.