Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума поддержала проект об ограничении въезда иностранцев, чьи счета в РФ заморожены

Экономика и бизнес
21 марта, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Запретить въезд могут гражданам, которых подозревают в финансировании терроризма или отмывании денег

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, которым предлагается установить возможность отказа во въезде в Россию тем иностранцам, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2017 года группой депутатов.

По словам законодателей, "любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе и преследовать социально значимую, законную цель", а также иметь для этого достаточные основания.

"Законопроектом предусматривается возможность вынесения решения о неразрешении въезда иностранному гражданину или лицу без гражданства в РФ, если в отношении него соответствующим компетентным органом вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в пояснительной записке.

Ранее в разговоре с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") пояснил, что в отношении иностранцев, чьи счета заморожены по подозрению в совершении преступлений, касающихся финансирования терроризма, отмывания денег, "такой меры воздействия, как ограничение въезда на территорию РФ, не существовало", поэтому, указал он, соответствующий законопроект дополняет в этом смысле действующее законодательство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Визовые центры Польши в России приостанавливают работу
7
Колобков: международным федерациям понятна бессмысленность допинга у Крушельницкого
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов