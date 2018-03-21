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Дворкович: электронная почта получит юридический статус

Экономика и бизнес
21 марта, 15:21 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Дмитрий Медведев дал указания внести изменения, в том числе в гражданский кодекс, сказал вице-премьер

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КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Правительство работает над приданием электронной почте юридического статуса, сказал в рамках стартап-тура "Открытые инновации" вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство. Имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты. Соответственно, необходимость (формирования - прим. ТАСС) реестра электронных адресов", - сказал он.

"Адресное пространство в интернете должно стать юридически значимым", - заключил он.

Дворкович рассказал об этом, отвечая на вопрос одного из участников стартап-тура. Участник говорил о сложностях в общении с налоговой службой: все письма и уведомления отправляются по почте, посетовал он.

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