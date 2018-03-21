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Сбербанк в 2018 году планирует выплатить значительные дивиденды

Экономика и бизнес
21 марта, 15:25 UTC+3

Достаточность капитала банка выйдет на уровень 12,5%, сказал глава банка Герман Греф

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сбербанк в этом году планирует выплатить значительные дивиденды и договорился с Минфином об их поэтапном увеличении, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава банка Герман Греф.

"В этом году будем платить значительные дивиденды. Пока еще окончательно не определена сумма, но это будут очень серьезные дивиденды. Мы в принципе договорились с Министерством финансов о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведет к тому, что наша достаточность капитала выйдет на необходимый уровень - 12,5%", - сказал Греф.

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