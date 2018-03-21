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WSJ: КНР готовит ответные меры на планы Трампа ввести пошлины

Экономика и бизнес
21 марта, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Китай может ввести пошлины на продукты сельского хозяйства из США

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Китай готовит ответные меры против США в связи с планами американского президента Дональда Трампа ввести на этой неделе дополнительные пошлины на китайские товары. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные официальные источники в КНР.

"Любой китайский ответ на новые пошлины США будет взвешенным и пропорциональным", - приводит газета слова китайского официального лица, участвующего в разработке политики в торговой области.

По данным газеты, Китай может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. В частности, в Пекине готовятся ввести пошлины на американскую сою, сорго и живых свиней.

Эти планы могут быть изменены, если Трамп переменит свои планы относительно введения дополнительных пошлин в отношении КНР, пишет газета. На этот случай Китай готовится принять меры, благоприятные для американского бизнеса. В частности, речь идет о возможном ослаблении ограничений на инвестиции в компании, осуществляющие операции с ценными бумагами, и в страховые корпорации.

Президент Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов к пятнице, 23 марта, сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Президент США подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.

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