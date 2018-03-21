"Ростелеком" к 2022 году может сократить до 15% сотрудников

СКОЛКОВО, 21 марта. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" к 2022 году может сократить количество сотрудников на 10-15%, до 115-120 тыс. человек. Об этом говорится в материалах компании. На данный момент в ней работает 134 тыс. человек.

Согласно материалам, оптимизация численности персонала может коснуться "сотрудников, действующих в рамках регламента" (их доля снизится с 69% до 64%), и сотрудников, которые исполняют "рутинные операции" (снижение до 11%).

В то же время "Ростелеком" намерен увеличивать количество "цифровых экспертов" - доля таких сотрудников может увеличиться до 25% от всего персонала.