Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростелеком" к 2022 году может сократить до 15% сотрудников

Экономика и бизнес
21 марта, 16:44 UTC+3 СКОЛКОВО СКОЛКОВО 21, марта. /ТАСС

При этом в компании намерены увеличить количество "цифровых экспертов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОЛКОВО, 21 марта. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" к 2022 году может сократить количество сотрудников на 10-15%, до 115-120 тыс. человек. Об этом говорится в материалах компании. На данный момент в ней работает 134 тыс. человек.

Согласно материалам, оптимизация численности персонала может коснуться "сотрудников, действующих в рамках регламента" (их доля снизится с 69% до 64%), и сотрудников, которые исполняют "рутинные операции" (снижение до 11%).

В то же время "Ростелеком" намерен увеличивать количество "цифровых экспертов" - доля таких сотрудников может увеличиться до 25% от всего персонала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов