Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФРГ и ЕС выступают за диалог с США по пошлинам, но готовы принять ответные меры

Экономика и бизнес
21 марта, 16:21 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, марта. /ТАСС

Берлин считает пошлины вредными, добавила канцлер Германии Ангела Меркель

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Германия и Евросоюз выступают за диалог с США о пошлинах на сталь и алюминий, но готовы принять ответные меры в случае необходимости. Об этом сообщила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Мы, разумеется, намерены дальше выступать за диалог, но в случае необходимости готовы принять однозначные ответные меры", - сказала Меркель. Она добавила, что Берлин считает пошлины вредными.

"Наше будущее заключается в сплоченности Европы, - подчеркнула Меркель. - Только совестно мы можем защитить наш суверенитет, интересы и ценности".

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Страны
США Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов