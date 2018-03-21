ФРГ и ЕС выступают за диалог с США по пошлинам, но готовы принять ответные меры

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Германия и Евросоюз выступают за диалог с США о пошлинах на сталь и алюминий, но готовы принять ответные меры в случае необходимости. Об этом сообщила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Мы, разумеется, намерены дальше выступать за диалог, но в случае необходимости готовы принять однозначные ответные меры", - сказала Меркель. Она добавила, что Берлин считает пошлины вредными.

"Наше будущее заключается в сплоченности Европы, - подчеркнула Меркель. - Только совестно мы можем защитить наш суверенитет, интересы и ценности".

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия.