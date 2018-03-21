"Газпром": отбор газа из ПХГ Европы стал максимальным за всю историю наблюдений

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Отбор газа потребителями из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), запасы в которых сократились к настоящему времени до рекордно низких показателей, продолжается, сообщает "Газпром".

"По состоянию на 19 марта, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ в Европе поднято 61,9 млрд куб. м газа. Таким образом, еще до окончания отопительного сезона из хранилищ отобран максимальный объем за всю историю наблюдений GIE", - отмечается в сообщении.

Ассоциация Gas Infrastructure Europe ведет статистику с 1 января 2011 года. При подготовке к отопительному сезону 2017-2018 года в европейские ПХГ, согласно данным ассоциации, было закачано 59,8 млрд куб. м газа. По состоянию на 13 марта из них уже было поднято 60,1 млрд куб. м.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что спрос на российский газ в Европе летом этого года будет высоким из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах. По его словам, в ПХГ Европы осталось очень мало газа, около 25%, а в некоторых странах этот уровень вообще является критическим - 10%.

"Газпром" 2 марта установил десятый по счету абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье - 713,4 млн куб. м. Предыдущее пиковое значение было достигнуто 1 марта - 710,2 млн куб. м газа за сутки. Рост поставок происходит на фоне аномально холодной погоды в Европе.

"Газпром" в феврале 2018 года экспортировал в дальнее зарубежье максимальный для этого месяца объем газа за всю историю поставок - 17,4 млрд куб. м (на 6,8% больше рекордного февраля 2017 года). С начала 2018 года компания поставила в дальнее зарубежье 34,7 млрд куб. м газа, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.