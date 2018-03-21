Россия и КНДР планируют создать на границе автомобильный мост

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Специальная рабочая группа обсуждает создания автомобильного мостового перехода на границе между Россией и КНДР, говорится в сообщении пресс-службы Минвостокразвития РФ. В частности, рассматривается возможность создания понтонной переправы.

"Создание автомобильного сообщения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой прорабатывает специально созданная рабочая группа. Такое заявление сегодня, 21 марта, сделал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочей встречи с заместителем премьера, председателем Госплана КНДР Ро Ду Чером, которая состоялась в рамках официального визита российской делегации в Северную Корею. Двухсторонняя встреча состоялась сразу после VIII заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между РФ и КНДР", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, Ро Ду Чер предложил рассмотреть возможность создания автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР. При этом возможна реконструкция существующего железнодорожного моста, который можно сделать доступным для автомобилей.

"Правительством России дано поручение Минтрансу РФ проработать вопрос создания такого мостового перехода. Уже создана рабочая группа, которая должна выработать решение. Строительство мостового перехода - это полезное начинание в наших отношениях. Как первый шаг мы могли бы рассмотреть создание понтонной переправы", - приводятся в сообщении слова Галушки.

В нем также отмечается, что министр попросил заместителя премьера КНДР дать указания профильным министерствам как можно скорее предоставить в рабочую группу данные по возможной грузовой базе данного направления, а также дать поручение министерству транспорта КНДР принять активное участие в работе указанной рабочей группы.

"У нас есть положительные примеры двустороннего сотрудничества России и КНДР. Один из успешных работающих совместных примеров экономического сотрудничества - проект железнодорожного сообщения Хасан - Раджин. У него большие перспективы в рамках дальнейшего развития межрегионального сотрудничества. В ходе моих переговоров с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем в начале марта во Владивостоке, южнокорейская сторона сообщила, что активно изучает возможность присоединения к проекту и своем желании перевести его в трехсторонний формат", - подчеркнул глава Минвостокразвития РФ.

Визит министра в КНДР

С 21 по 22 марта проходит официальный визит министра РФ по развитию Дальнего Востока в КНДР (Пхеньян), в рамках которого он провел VIII заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

С российской стороны комиссию возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. С корейской стороны сопредседателем выступил министр внешних экономических дел КНДР Ким Ён Чжен. В состав российской делегации вошли представители 11 федеральных органов исполнительной власти. В ходе заседания стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, среди которых - вопросы двухстороннего сотрудничества в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, образования, науки и техники, экологии и спорта.