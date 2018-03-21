"Газпром" готовит иск в международный арбитраж из-за антимонопольного штрафа на Украине

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Газпром" не признает правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины, и готовит иск в международный арбитраж, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. "Газпром" ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж", - заявляют в "Газпроме".

Компания подчеркивает, что появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия его имущества под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины, вынесенного в 2016 году, о наложении штрафа. Накануне министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что Украина взыскала около 100 млн гривен с российского "Газпрома" за счет активов компании в стране по делу о штрафе за якобы имевшее место нарушение украинского антимонопольного законодательства. В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд гривен (около $3,26 млрд по текущему курсу) якобы из-за нарушения законодательства о защите конкуренции.