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Минстрой предложил разрешить временную регистрацию в апартаментах

Экономика и бизнес
21 марта, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Определять предназначенные для временного пребывания помещения предлагается органам власти субъектов РФ

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минстрой предложил разрешить временную регистрацию россиянам, проживающим в апартаментах, которые действующий закон не относит к категории жилых помещений, следует из проекта закона.

Действующее законодательство не позволяет регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

"Данный сегмент рынка получил в последнее время широкое распространение в крупнейших и крупных городах России и порождает значительное количество проблем для граждан, среди которых одной из главных можно выделить невозможность регистрации граждан по месту их жительства в таких нежилых помещениях", - говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект также предлагает разрешить тем, кто уже зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в этом же субъекте РФ, где и апартаменты, не регистрироваться по месту пребывания в них.

Определять помещения, предназначенные для временного пребывания, предлагается органам власти субъектов РФ. При этом требования к ним устанавливает Минстрой.

"Проект федерального закона направлен на решение наиболее острых проблем, вызванных строительством и продажей гражданам для постоянного проживания нежилых помещений, так называемых "апартаментов".

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