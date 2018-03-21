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Галушка пригласил делегацию из КНДР на Восточный экономический форум

Экономика и бизнес
21 марта, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

По словам главы Минвостокразвития, на форуме также ожидают представителей южнокорейской делегации

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пригласил делегацию из КНДР принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Нам необходимо искать новые точки роста торгового оборота и прорабатывать новые сферы сотрудничества. 11-13 сентября во Владивостоке состоится четвертый Восточный экономический форум, мы ждем представителей южнокорейской делегации и приглашаем вас также принять самое активное участие в его работе. На площадке форума мы предоставим КНДР возможность организовать презентацию туристических и экономических возможностей КНДР для межрегионального сотрудничества", - сказал Галушка, обращаясь к министру внешних экономических дел КНДР Ким Ён Чжэ.

Глава Минвостокразвития также пригласил представителей КНДР рассмотреть возможность участия в большом мероприятии, посвященном сотрудничеству в области сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое состоится в рамках форума.

Министр, открывая заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР, также сказал, что Россия готова обсуждать торгово-экономические связи с КНДР в рамках, которые установил Совет безопасности ООН. "Мы готовы оказывать всемерное содействие деловым кругам двух стран в налаживании взаимодействия, не подпадающего под международные санкции", - сказал он.

О ВЭФ

Восточный экономический форум (ВЭФ) - одна из крупнейших российских международных конференций. В 2017 году в форуме приняли участие более 6 тыс. человек, зарубежные участники представляли более 60 стран. В его работе приняли участие 775 представителей бизнеса. Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в 2018 году с 11 по 13 сентября.

Визит министра в КНДР

С 21 по 22 марта проходит официальный визит министра РФ по развитию Дальнего Востока в КНДР (Пхеньян), в рамках которого он провел восьмое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

С российской стороны комиссию возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. С корейской стороны сопредседателем выступил министр внешних экономических дел КНДР Ким Ён Чжен. В состав российской делегации вошли представители 11 федеральных органов исполнительной власти.

В ходе заседания стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, среди которых - вопросы двухстороннего сотрудничества в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, образования, науки и техники, экологии и спорта.

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