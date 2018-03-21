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Россельхознадзор выявил антибиотики в сухом молоке, которое Danone приобрела в Белоруссии

Экономика и бизнес
21 марта, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В 2017 году ведомство уже находило антибиотики в продукции компании

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор обнаружил в пробах сухого молока, взятых на ООО "Данон Индустрия" (Московская область), антибиотики и антибактериальные лекарственные средства - линкомицин и тилозин. Сырье Danonе приобрела у белорусской компании "Бабушкина крынка". Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Россельхознадзор в конце 2017 года в продукции Danone также обнаружил антибиотики. По данным ведомства, они содержались в молоке "Простоквашино", произведенном на молочном комбинате "Волгоградский" АО "Данон в России".

Тогда ведомство пообещало усилить лабораторный контроль над поставками продукции комбината за рубеж. Надзорный орган также пригрозил ограничить экспорт при повторном выявлении антибиотиков.

Danone опроверг использование антибиотиков при производстве и подал на ведомство в суд. Суд в феврале принял иск Danone к Россельхознадзору, но пока не назначил дату его рассмотрения.

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