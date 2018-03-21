"Ростелеком" готовится к продаже здания Центрального телеграфа

СКОЛКОВО, 21 марта. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" готовится к возможной продаже здания Центрального телеграфа на улице Тверская в Москве, но в 2018 году эту сделку закрыть не получится - она требует тщательной подготовки. Об этом заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе Дня инвестора.

"Мы вместе с ведущими акционерами, нашими партнерами - компанией "Центральный телеграф" - сейчас занимаемся реализацией этого проекта. С точки зрения самого объекта недвижимости это довольно сложно, есть много владельцев (в том числе государство - прим. ТАСС). Поэтому подготовка к потенциальной продаже или инвестиционному проекту требует больших усилий и взаимодействия с большим количеством участников", - сказал он.

"Сегодня рано говорить о том, что уже в 2018 году что-то произойдет. <...> Это проект не 2018 года", - уточнил он. По словам Осеевского, работа по этому проекту идет. "Надо помнить, что это объект культурного наследия, он требует к себе очень щепетильного отношения, соответствующих архитектуных решений, которые требуется согласовывать с властями Москвы. Мы хотим реализовать этот проект очень и очень качественно", - подчеркнул он.

О том, что "Ростелеком" решил разделить компанию "Центральный телеграф" на операционное подразделение и недвижимость, стало известно в октябре 2017 года. Операционная компания будет присоединена к макрорегиону "Центр" "Ростелекома", а здание Центрального телеграфа может быть продано.

Компания "Центральный телеграф", 80% которой контролирует "Ростелеком", оказывает услуги доступа в интернет, IPTV, аренды каналов связи, документальной электросвязи (телеграммы), VPN и другие на рынках Москвы и Московской области. Здание Центрального телеграфа на Тверской ул. является памятником архитектуры. Общая площадь помещений составляет около 40 тыс. кв. м.