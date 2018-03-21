На ТЭС на Тамани и в Крыму установят газовые турбины малой мощности завода Ростеха

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Газотурбинные установки малой мощности, изготовленные на заводе "Пермские моторы" (входит в структуру ГК "Ростех"), уже сейчас используют при реконструкции Сакской электростанции в Крыму, Их установят на одной из очередей ТЭС на Тамани. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках общественного совета при Минэнерго.

"В частности, Ростех - "Пермские моторы" создали на базе двигателя газотурбинную установку мощностью 25 МВт, которая сейчас будет активно внедряться. Мы будем использовать ее при строительстве электростанций в Тамани частично. Мы эти газотурбинным установки уже в Крыму используем при строительстве и реконструкции Сакской теплоэлектростанции", - сказал министр.

При этом он отметил, что пока успехи в производстве российских парогазовых турбин большой мощности отечественные предприятия не проявляют. "Пока не можем сказать, что создана газотурбинная установка большой мощности", - добавил министр.

Новак подчеркнул, что министерство создает все условия для развития отечественного энергетического машиностроения, добавляя в условия конкурса на строительство новых объектов генерации необходимость использования отечественного оборудования. "Мы сейчас в том числе занимаемся тем, чтобы создавать условия в конкурсах с использованием отечественного оборудования", - добавил министр.

"Пермские моторы" специализируются на серийном производстве авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа.