В Брянской и Смоленской областях откроют пункты автоматического контроля веса грузовиков

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пункты автоматического габаритного и весового контроля для большегрузов, которые направлены на сохранение федеральных трасс и дорожной инфраструктуры, откроют в 2018 году в Брянской и Смоленской областях на федеральных трассах М1 "Беларусь" и М3 "Украина". Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе госкомпании "Автодор", пункты будут фиксировать нарушения, производить фото- и видеофиксацию, распознавать регистрационные знаки автомобиля.

"Три новых автоматизированных пункта весового и габаритного контроля транспортных средств заработают в 2018 году на автомобильных дорогах М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина". На М-1 оба пункта будут расположены в Смоленской области, на М-3 "Украина" - в Брянской области", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили представители госкомпании, всю информацию с пунктов будут передавать в систему автоматической фиксации нарушений. Штраф придет автовладельцу по почте. В Брянской области измерительный пункт появится на трасе М3 недалеко от областного центра, в Смоленской области - в Гагаринском и Кардымовском районах.

Первый пункт автоматического измерения запустили на трассе на 453-456 км трассы М1 в Смоленской области в 2015 году. Его работу признали удачной, так как только за два года с его помощью собрали штрафов на 1,3 млн рублей. При этом в компании отметили, что главная задача такой системы автоматической фиксации нарушений - это сохранение дорог от ущерба, который им могут нанести перегруженные грузовики, и на участке М1, где работала система, было отмечено "значительное снижение нарушений перевозки тяжелых грузов".

В "Автодоре" сказали, что развитие автоматических систем фиксации нарушений на трассах М1 и М3 продолжат. Так, продолжится установка камер общественной безопасности, систем фото-, видеофиксации нарушений, которые будут измерять не только скорость, но фиксировать правила проезда перекрестков и движения по полосам. Госкомпания "Автодор" обслуживает автомобильные федеральные трассы М1, М3, М4, М11 и ряд других, в том числе и платные участки данных дорог.