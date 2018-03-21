Новак: эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета РФ в 2017 году составил 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский бюджет в 2017 году получил от соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) дополнительно 1,2 трлн рублей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"2017 год был годом исполнения сделки [ОПЕК+]. С учетом того, что отмечались более высокие цены, мы считаем, что в прошлом году федеральный бюджет получил дополнительно 1,2 трлн рублей. Где-то 0,5 трлн рублей составили доходы компаний", - сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович оценил эффект для российского бюджета от сделки ОПЕК+ в 800 млрд рублей в 2017 году. При этом, по его словам, если цены на нефть в 2018 году сохранятся на уровне $60 за баррель, то эффект будет вдвое больше.

ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке. Самые большие квоты по сокращению - у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки).

Своими действиями участники сделки стремятся довести уровень коммерческих запасов нефти в мире до среднего значения за последние 5 лет (в январе 2018 года запасы превышали норму на 118 млн баррелей).

Налоговый маневр

Налоговый маневр в нефтяной отрасле должен завершиться после окончания модернизации нефтепереработки в России, то есть не ранее 2023 года, добавил Новак. "Мы считаем, что такой налоговый маневр может быть завершен только после окончания модернизация всех нефтеперерабатывающих заводов. И это будет не раньше 2023 года", - сказал Новак, выступая на общественном совете Минэнерго. В конце октября замглавы Минфина говорил, что завершение маневра возможно в следующем году в случае, если решение будет принято весной и при согласии всех заинтересованных сторон. Минфин выступает за введение новых акцизов, стимулирующих производство российскими нефтеперерабатывающими заводами светлых нефтепродуктов и их техническое перевооружение. Одновременно Минфин предлагает отменить к началу 2019 года экспортную пошлину на нефть. Минэнерго, в свою очередь, считает, что стимулировать модернизацию НПЗ следует за счет так называемых обратных акцизов - фактического возврата НПЗ, инвестирующим в модернизацию, части акциза на нефть, если те производят нефтепродукты, реализуемые на территории РФ. Пока вопрос о том, какой из подходов выбрать, не решен. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, заявил на общественном совете в среду, что обеспокоен ситуацией с налоговым маневром. "У нас большая проблема с нефтепереработкой, с налоговом маневром. И вы сказали, что сейчас вы на стадии принятия следующего шага, которого переработчики еще больше боятся. И естественно, мы в этом крайней заинтересованы, потому что практически все заводы реконструировались на наши деньги", - сказал Греф. Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 года, предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки НДПИ. Возобновляемые источники энергии Кроме того, Новак сказал, что Минэнерго начало работать над планом поддержки микрогенерации с мощностью до 15 киловатт на основе возобновляемых источников электроэнергии.

"Есть ряд новых задач, я бы отметил новую задачу, мы работаем над подготовкой плана поддержки микрогенерации на основе использования возобновляемых источников электроэнергии с уставной мощностью до 15 киловатт", - сообщил он. По его словам, этот план также создаст нормативную базу для использования в индивидуальных домах электроэнергии, получаемой от солнечной генерации.