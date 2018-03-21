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Греф опроверг информацию о льготном кредите Сбербанка "Транснефти"

Экономика и бизнес
21 марта, 18:08 UTC+3 МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее агентство Reuters заявило, что компания получила от банка кредит на более чем 100 млрд рублей на льготных условиях

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сбербанк предоставил "Транснефти" кредит на стандартных условиях, без каких-либо льгот, заявил журналистам глава банка Герман Греф.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Сбербанк выдал "Транснефти" кредит более чем на 100 млрд рублей на льготных условиях в рамках урегулирования спора о сделках с производными финансовыми инструментами.

"Мы выдали им кредит на стандартных условиях, никаких льготных кредитов не выдавали", - сказал Греф.

В конце 2017 года Сбербанк и "Транснефть" достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в 2013 году.

"Транснефть" пыталась вернуть 66,5 млрд рублей, выплаченные Сбербанку по договорам о барьерных опционах, которые трубопроводная монополия потеряла в конце 2014 года из-за девальвации рубля. В январе 2017 года "Транснефть" подала в суд на Сбербанк, указав, что не знала о рисках таких сделок, а банк о них не предупредил. Арбитражный суд Москвы поддержал компанию и признал сделку недействительной.

Однако апелляционный суд встал на сторону Сбербанка. По мнению суда, "Транснефть" понимала риски и шла на них осознанно.

Впоследствии стороны объявили об урегулировании спора.

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Греф, Герман Оскарович
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