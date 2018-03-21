Власти Краснодарского края предложили ограничить продажу азовской рыбы в другие регионы

ПРИМОРСКО-АХТАРСК /Краснодарский край/, 21 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предлагают запретить вывоз из региона более 15 кг азовской рыбы на человека без оформления документации, чтобы ограничить рынок сбыта для браконьеров и восстановить популяцию ценных пород. Об этом сообщил в среду замгубернатора края Андрей Коробка.

"Предлагаем на законодательном уровне ограничить вес рыбы, транспортируемой между субъектами без необходимой документации для личного потребления, 15-ью килограммами, [тогда как] сегодня везут и по 30, и по 40 [кг]. А около 70% рыбы, вылавливаемой браконьерами в Азовском море, как раз и продается в других регионах", - сказал Коробка на совещании в Приморско-Ахтарске по восстановлению рыбного хозяйства в регионе.

Замгубернатора отметил, что браконьерство - одна из основных проблем для рыбной отрасли в приазовских районах: по его словам, ситуация обострилась в последние десятилетия, когда из-за нескольких факторов количество рыбы снизилось. Браконьеры игнорируют запрет вылавливать рыбу в период нереста, что наносит наибольший вред, отметил чиновник.

Участвовавший в совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что популяция рыбы в Азовском море сейчас очень мала и ее ловля ограничена. Власти региона ведут работу по восстановлению популяции, поскольку еще в советское время рыбу у кубанского побережья в Приазовье добывали в промышленных масштабах. Однако эту работу осложняет массовое браконьерство в приазовских районах Кубани, обратил внимание глава региона.

Он согласился с тем, что ограничение рынка сбыта - один из способов бороться с браконьерами. "Они [браконьеры] добывают рыбу, потому что знают, кому ее продадут. А если не будет спроса, то не будет стимула вылавливать рыбу", - сказал он.