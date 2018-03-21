Fitch повысило прогноз по рейтингам Совкомбанка и Росевробанка после заявления о слиянии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте Совкомбанка и Росевробанка на уровне "BB-", повысив прогноз по рейтингам до "стабильного" с "позитивного".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, основанием для повышения прогнозов по рейтингам стало заявление банков о слиянии.

Совкомбанку принадлежит 45% акций Росевробанка, в том числе 10% через REG Holding Limited, у которой Совкомбанк планирует приобрести еще не менее 35%. Активы объединенной банковской группы составят более 1 трлн рублей, а собственный капитал превысит 100 млрд рублей.

До конца 2018 года банки продолжат работать по отдельности.