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Шульгинов: "Русгидро" строит ГЭС в Северной Осетии благодаря поддержке руководства региона

Экономика и бизнес
21 марта, 18:34 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, марта. /ТАСС

По словам гендиректора "Русгидро", на Зарамагской ГЭС-1 устанавливаются самые крупные в стране гидротурбины

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Компания "Русгидро" строит ГЭС в Северной Осетии благодаря поддержке руководства республики. Об этом в среду сообщил генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов журналистам во время рабочей поездки в регион.

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"Благодарю Вячеслава Зелимхановича (Битарова - главу Северной Осетии - прим. ТАСС) за поддержку, потому что компании придерживается такого подхода, что мы строим там, где у нас есть поддержка в регионе. Без нее очень трудно такие объекты строить. Здесь у нас нет никаких вопросов, все решается мгновенно, и я рад, что мы строим в правильном нужном месте и с правильными руководителями", - сказал Шульгинов во время посещения строящейся Зарамагской ГЭС-1 в Алагирском районе республики.

Он назвал проект уникальным в России по техническим решениям, так как на объекте устанавливаются самые крупные в стране гидротурбины. Здесь также создается самый большой по протяженности гидротехнический тоннель в России длиной 14254 м.

Со вводом Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии снизится дефицит энергосистемы, так как годовая выработка составит почти 840 млн кВт/ч.

Вячеслав Битаров в числе преимуществ ввода гидроэлектростанции на территории республики назвал налоговые отчисления в бюджет региона в размере около 1 млрд рублей, а также создание рабочих мест в горной местности. "Стройка уже длится более 30 лет, очень приятно, что она подходит к концу. Очень много преимуществ получит республика. В частности, это и новые рабочие места, ведь в горных населенных пунктах большая проблема с занятостью населения", - отметил глава.

Пуск Зарамагской ГЭС-1 наметили на конец 2018 года.

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