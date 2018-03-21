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"Норникель" заплатит более 1,8 млрд рублей налогов в бюджет Забайкалья в 2018 году

Экономика и бизнес
21 марта, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В этом году доход региона составит 57,4 млрд рублей

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Норильский никель" заплатит в бюджет Забайкальского края более 1,8 млрд рублей налогов в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Дней Забайкальского края в Совете Федерации в среду вице-президент компании Елена Безденежных.

"Первую продукцию Быстринского горно-обогатительного комбината (находится в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края) реализуют во втором квартале, и после этого мы сможем опубликовать предполагаемый объем налогов в бюджет Забайкалья. Примерная цифра - это будет не менее 1,8 млрд рублей в 2018 году", - сказала она.

Согласно закону о бюджете Забайкальского края, доходы региона в 2018 году запланированы на уровне 57,4 млрд рублей, расходы составят 59 млрд рублей, дефицит - порядка 1,6 млрд рублей.

Безденежных отметила, что "Норникель" в дальнейшем планирует расширять Быстринский комбинат. "Это первая очередь комбината и только опытно-промышленная эксплуатация. Планы по расширению есть <...> Забайкалье очень открытый для инвесторов регион", - сказала вице-президент компании.

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