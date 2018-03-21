ЦБ: регулирование тарифов на карты "Мир" может исказить конкуренцию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Введение регулирования на тарифы межбанковских платежей по картам "Мир" нецелесообразно и может исказить конкуренцию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Банка России.

Накануне стало известно, что Ассоциация компаний интерне -торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и ряд других представителей торговых сетей и поставщиков направили в ЦБ РФ письмо с предложением рассмотреть вопрос о введении тарифного регулирования отдельных видов комиссий, которые уплачиваются участниками системы безналичных расчетов друг другу при осуществлении платежей с использованием банковских карт.

В письме отмечалось, что ассоциации обеспокоены высокими тарифами на обслуживание банковских карт, установленных операторами платежных систем. В частности, согласно действующему регулированию, тарифы национальной платежной системы "Мир" определяются ее оператором - Национальной системой платежных карт (НСПК) - и не регулируются государством отдельно.

"С учетом того, что требования приема платежей по картам "Мир" установлено законодательством, Банк России совместно с ФАС будет продолжать мониторинг комиссий и размеров межбанковского вознаграждения на рынке для выявления нарушений в этой области. При этом введение регулирования тарифов не является целесообразным и может привести к искажению конкуренции на рынке безналичных платежей", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора, подготовленном в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Тарифы по картам "Мир" на 20-70% ниже, чем по аналогичным продуктам международных платежных систем, подчеркнули в ЦБ. "Таким образом, прием карт "Мир" не увеличивает издержки торгово-сервисных предприятий по сравнению с ситуацией, когда они принимали карты только международных платежных систем", - отмечают авторы сообщения.

Как отмечали представители торговых сетей, государство, установив для участников рынка обязанность по приему банковских карт "Мир", не определило один из ключевых показателей, от которого зависит объем финансовой нагрузки. Доля ставки межбанковской комиссии в структуре затрат на эквайринг варьируется на уровне 80-90%, указывали они.

Как пояснил ТАСС президент АКИТ Алексей Федоров, НСПК установила ставку межбанковского обмена, варьирующуюся в районе 2%, хотя на старте заявлялось о цифре менее 0,3%.

Право выбора

У потребителей должно быть право выбора оплачивать свои покупки наличными или картой, и требование к компаниям с выручкой более 40 млн рублей в год обеспечить возможность их приема защищает интересы клиентов. Наряду с этим торгово-сервисные предприятия никак не ограничены в праве принимать карты других платежных систем. "Напротив, мы считаем правильным и способствующим развитию конкуренции на рынке обеспечение возможности клиентам ТСП оплачивать покупки картами разных систем", - отметили в пресс-службе ЦБ.

Ранее 20 марта в пресс-службе НСПК ТАСС заявили, что предложения ассоциаций носят "односторонний характер и учитывает интересы только торгово-сервисных предприятий". Также в пресс-службе подчеркнули, что в платежной системе "Мир" ставка межбанковской комиссии зависит от типа карточного продукта, например по дебетовым картам - от 0,3%, но не более трех рублей от суммы операции, что на покупках свыше 1000 рублей делает прием карт "Мир" "существенно дешевле, чем в Европе".

Представитель пресс-службы НСПК также отмечал, что для банков - участников платежной системы "Мир" изначально установлены более низкие тарифы, чем у международных платежных систем.