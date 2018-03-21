Эксперт: рост добычи ресурсов в Арктике повысит спрос на ледоколы малой осадки

САНКТ-ПЕТРЕБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Развитие Арктического региона - строительство портов и разработка месторождений полезных ископаемых - приведут к повышению спроса на ледоколы с мелкой осадкой, которые будут обеспечивать проводку судов непосредственно в портовой зоне. Такое мнение в среду высказал, общаясь с корр. ТАСС в кулуарах конференции "Арктический сегмент судостроительной промышленности РФ: актуальные проблемы и перспективы развития", заместитель начальника ЦКБ Балтсудопроект (входит в Государственный Крыловский центр) Александр Сальников.

"Дефицит [ледоколов с малой осадкой] настанет, когда [в Арктике] будут построены заводы и начнется отгрузка полноценная нефти и газа. Пока в мелководные районы Обско-Тазовской губы еще не так сильно освоены. Я думаю, что в течение двух лет [большая потребность в таких судах] настанет", - поделился своей оценкой Сальников.

Новые требования к атомным ледоколам

Как отмечали участники дискуссии, развитие технологий в области строительства транспортных судов ставит новые задачи и перед проектировщиками ледоколов. "Самая большая проблема сейчас для ледоколов - это ширина канала. Так как новые грузовые суда имеют ширину 50 метров и более, а у ледокола всего лишь 30 метров - этого недостаточно, и конструкторы стараются сделать ледокол как можно шире", - отметила, выступая перед собравшимися, инженер-конструктор ЦКБ "Айсберг" Забава Устинова.

"В планах есть строительство еще двух ледоколов (проекта 22220, помимо строящихся судов "Арктика", "Сибирь" и "Урал") увеличенной ширины, то есть сейчас ледоколы 33 метра, планируется 38 метров", - добавила она.

Не только атомные ледоколы

Многие участники дискуссии подчеркивали, что развитие Арктического региона требует строительства не только универсальных ледоколов типа "Арктика" и сверхмощных судов класса "Лидер". Так, менеджер по развитию компании финской компании "Акер Арктик Технолоджи" Алексей Штрек отметил перспективы развития ледоколов, которые будут работать на природном газе и смогут взять на себя функции, которые сейчас выполняют суда атомного ледокольного флота.

"Сейчас ледокол "50 лет победы" используется на проводке судов на подходном канале в Сабетту. Если больше будет рейсов в восточном направлении, лучше атомные ледоколы использовать там, на востоке. [Для Сабетты] же построить более дешевый ледокол, который может работать на газе, и он будет использоваться эти именно проводки до терминала, где есть дешевый газ, где уже запланирована постройка дополнительной очереди [завода по сжижению газа], которая может работать на заправку ледоколов", - сказал Штрек. По его словам, сейчас объем потребности в таких ледоколах может составить четыре судна.

Также на Севере постепенно растет необходимость в ледоколах, судах снабжения, исследовательских кораблях с небольшой осадкой - до трех, трех с половиной метров, которые смогли бы работать там, где не пройдут тяжелые линейные суда. При этом они должны иметь большую мощность, чем уже используемые корабли с небольшой подводной частью.

Необходимость таких кораблей ощущается не только на Севере. Как рассказал Александр Сальников, активная разработка проекта мелкосидящего ледокола началась в 2013 году, когда в Азовском море застрял ряд транспортных кораблей, и существующие небольшие ледоколы пробивались к ним около трех дней, поскольку им не хватало мощности.

При этом усиление внимания к ледокольному флоту позволяет компаниям и судовладельцам оптимизировать собственный флот, отказываясь от дорогого транспорта в пользу более дешевых судов. "Сейчас видно, что поддержка есть, выполняется программа строительства ледокольного флота, и уже немножко смещается тренд в сторону большего использования ледоколов и большей ориентации на плавание именно под ледокольной проводкой", - сказал Штрек.

В перспективе может получить развитие концепция плавучих атомных энергоблоков, аналогичных тому, что сейчас строится на Балтийском заводе для Чукотки. Для расширения области применения таких установок требуются новые технологичные решения. "Есть вариации по поводу возможных снабжений добычи нефти или газа, если она будет осуществляться в Арктике, но для Арктики это проблематично, потому что ледяная обстановка тяжелая. Поэтому сейчас конкретно мы говорим только о работе на нужды городов и производств на суше", - отметил инженер-конструктор ЦКБ "Айсберг" Сергей Устинов.

Комфорт и дизайн

В выступлениях неоднократно подчеркивалось, что прогресс требует от проектировщиков судов для Арктики не только новых инженерных решений, но и внимания к дизайну и комфорту экипажа.

"Есть западные КБ, которые предлагают и технологии и дизайн, почему заказчик не должен идти туда, за такими судами? Поэтому мы тоже должны идти в ногу со временем и следовать современным тенденциям", - сказал Сальников, подчеркнув, что новые подходы к дизайну уже реализованы в ряде проектов судов снабжения для северных морей.

Многофункциональность ледоколов

Одной из важнейших тем конференции также стала работа над универсальностью ледоколов. Этому был посвящен отдельный круглый стол с привлечением студентов судостроительных вузов. Сотрудники ЦКБ "Айсберг" предложили слушателям из числа студентов принять участие в мозговом штурме на тему оптимизации нового проекта многофункционального ледокола проекта 10570.

"Мы говорим о том, что на базе одного судна можно сделать шесть различных вариаций. Мы говорим о дополнительных задачах для ледокола: и работа с платформами, работа по районам добычи, научно-исследовательские работы по освоению шельфа. Кейс заключается в том, чтобы студенты могли, проанализировав те комплектации, которые мы предлагаем для этого судна, подумать, какие из них актуальны на данный момент для северного региона, где развиваются проекты, какие будут актуальнее после, если будет добыча в восточном секторе", - подчеркнул Устинов.

По итогам круглого стола ЦКБ "Айсберг" приняло решение о стажировке пяти наиболее активных участников круглого стола и еще троих включило в резерв.

Конференция "Арктический сегмент судостроительной промышленности РФ: актуальные проблемы и перспективы развития" прошла в рамках Арктического молодежного центра компетенций, организованного в Петербурге. На его площадке представители крупнейших компаний, работающих в Арктике рассказывают студентам, аспирантам и молодым специалистам об основных задачах развития Арктики, а также предлагают петербургским студентами стажировки и возможное трудоустройство в своих компаниях, институтах и конструкторских бюро.