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В Госдуму внесен законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях

Экономика и бизнес
21 марта, 18:53 дата обновления: 21 марта, 19:03 UTC+3

Одним из авторов инициативы выступил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях, в частности, многоквартирных домов, внесен в среду на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили депутаты от разных фракций, в том числе вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (оба от "Единой России"), председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия").

"Этим законопроектом решается проблема с теми многострадальными жителями многоквартирных домов, в которых расположены хостелы. Инициатива запрещает размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов", - пояснил ТАСС один из авторов, первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

Авторы указывают, что ранее Госдума приняла закон "Об основах туристской деятельности в РФ", которым вводится обязательная классификация объектов туристской индустрии: гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и так далее. "Регулируя деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию гостиничных услуг и введение поэтапной обязательной классификации гостиниц и иных средств размещения, указанный федеральный закон вводит понятия "средство размещения", "гостиница", "гостиничные услуги" и другие", - отмечается в документе.

При этом, обращают внимание разработчики, определение понятия "средство размещения" "включает в себя как объекты жилого, так и нежилого фонда, что позволяет ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему жилищному законодательству". В связи с этим предлагается уточнить это понятие, указав на возможность размещения гостиниц и хостелов "только в нежилом фонде и тем самым привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства", говорится в пояснительной записке.

История вопроса

Ранее в ходе второго чтения законопроекта о классификации гостиниц Госдума отклонила предложенную Катасоновым поправку о запрете размещения хостелов и гостиниц в жилых помещениях. Тогда депутаты объяснили данное решение тем, что подобный запрет следует принять в рамках другого законопроекта. Речь идет о документе, внесенном в нижнюю палату парламента Хованской, которым соответствующие изменения предлагается внести в Жилищный кодекс РФ. Этот законопроект был внесен в сентябре 2015 года и принят нижней палатой в первом чтении в мае 2016 года.

В текущем созыве профильный комитет уже дважды откладывал срок представления поправок: сначала до ноября прошлого года, затем до апреля 2018 года.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович Хованская, Галина Петровна Катасонов, Сергей Михайлович Крашенинников, Павел Владимирович
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