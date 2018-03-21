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Архангельск получил из областного бюджета 267 млн рублей на важные для региона объекты

Экономика и бизнес
21 марта, 19:07 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 21, марта. /ТАСС

Отмечается, что большую часть денег направят на реконструкцию и ремонт Ленинградского проспекта города, а также на строительство двух детских садов

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Архангельск получил дополнительно из областного бюджета 267 млн рублей на 2018 год и 79,5 млн рублей на 2019 год на финансирование важных для региона объектов, сообщила ТАСС директор департамента финансов города Мария Новоселова.

"Это дополнительное выделение средств - 267 млн рублей на 2018 год и 79,5 млн рублей на 2019 год Архангельску из областного бюджета, дополнительные трансферы. Большая часть средств будет направлена реконструкцию и ремонт Ленинградского проспекта города, а также на строительство двух садиков в связи с важностью данных объектов для города и области", - сказала Новоселова.

На реконструкцию Ленинградского проспекта будет направлен 141 млн рублей в 2018 году, 79,5 млн рублей - в 2019 году. Ленинградский проспект - одна из основных магистралей города. Она ведет в том числе к выставочному центру "Норд Экспо", строительство которого планируется завершить до конца 2018 года. В 2019 году центр должен стать основной площадкой проведения международного форума "Арктика - территория диалога".

На 2018 год запланировано начало строительства детского сада на 280 мест в округе Майская горка и завершение строительства детского сада на 60 мест в поселке Турдеевск. На эти цели выделяется около 1 млн рублей и 7 млн рублей соответственно. Кроме того, в 2018 году на 37,6 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в период ледохода и ледостава на Северной Двине, что позволит не оставить островные территории отрезанными от города.

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