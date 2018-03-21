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Греф заявил о необходимости эффективного освоения денег в рамках модернизации энергетики

Экономика и бизнес
21 марта, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Глава Сбербанка выразил желание обсудить эту тему в 2019 году и предложил отметить свои слова в протоколе

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка и председатель общественного совета при Минэнерго России Герман Греф обратил внимание на то, что средства, выделяемые в рамках модернизации энергомощностей, должны быть освоены максимально эффективно, и предложил чаще выносить эту тему на обсуждение.

"Заявлено более 3 трлн рублей на модернизацию энергетики. Уж очень хочется, чтобы эти средства были эффективно потрачены. Поэтому предлагаю в протоколе отметить, что в следующем [политическом] цикле, в следующем году хотелось бы эту тему отдельно пообсуждать", - сказал Греф на заседании общественного совета при Минэнерго.

Программа ДПМ (договор о предоставлении мощности, гарантирующий возврат инвестиций в строительство энергообъектов с доходностью) завершила свою работу в 2017 году.

Минэнерго направило правительству РФ предложения по новой программе модернизации энергомощностей суммарным объемом 3,5 трлн рублей. По словам замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, эта сумма рассчитана из объема инвестиций в модернизацию энергомощностей и нормы доходности для инвесторов. До 1 мая Минэнерго должно представить в правительство доклад с проектами нормативно- правовых актов, которые необходимо принять для старта новой программы модернизации энергомощностей.

При этом пока Минэнерго не предоставило критерии отбора проектов для включения в программу. Обсуждаются несколько вариантов, в том числе предложенный Минэнерго отбор по размеру инвестиций в проект и предложенный Минэкономразвития конкурс по доходности, говорил Кравченко.

По итогам совещания по вопросам развития энергетики, прошедшем в ноябре прошлого года, президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта 2018 года проработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. Отмечалось, что модернизации подлежит 40 ГВт тепловых мощностей на сумму до 1,5 трлн рублей.

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Греф, Герман Оскарович
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