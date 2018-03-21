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Книгораспространители просят установить нулевую ставку НДС на свою продукцию

Экономика и бизнес
21 марта, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В ассоциации книгораспространителей считают, что "назрела острая необходимость" совершенствования инфраструктуры чтения

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ассоциация книгораспространителей независимых государств (АСКР) направила в Госдуму рекомендации по совершенствованию инфраструктуры чтения в России, в которых, в частности, предлагается установить нулевую ставку НДС для книгоиздателей и книгораспространителей. Об этом говорится в копии письма организации, поступившем в среду в распоряжение ТАСС.

"Среди предложений АСКР - внесение изменений в статью 164 Налогового кодекса РФ, предусматривающих установление нулевой ставки НДС для книгоиздателей и книгораспространителей", - отмечено в письме.

Ряд предложений выработан для достижения показателей, прописанных в Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, которая подразумевает ежегодное открытие в РФ порядка 150 новых книжных магазинов.

В Ассоциации напомнили, в России на 147 млн человек действует около тысячи книжных магазинов, большинство из которых работают в Москве и Санкт-Петербурге.

"Это наглядно говорит о том, что сегодня назрела острая необходимость совершенствования инфраструктуры чтения, и, как следствие, обеспечение доступности наших граждан к огромному литературному богатству страны и мира", - подчеркнуто в письме.

Членами Ассоциации являются около 200 профессиональных организаций из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и других стран СНГ. АСКР - член Международной федерации книгораспространителей.

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