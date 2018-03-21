"Аэрофлот" утвердил 12 кандидатов в состав совета директоров компании

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" утвердила 12 кандидатов в состав совета директоров, 11 из которых будут избраны на предстоящем годовом собрании акционеров. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании.

В состав совета директоров могут войти старший советник УБ "Бизнес консультирование" Ларс Бергстром, генеральный директор "Корпорации ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович, управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, генеральный директор "РТ - развитие бизнеса" Александр Назаров, генеральный директор "Авиакапитал-сервис" Роман Пахомов, директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, первый заместитель председателя - член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, генеральный директор "Аэрофлот - российские авиалинии" Виталий Савельев, генеральный директор "Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, президент публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Как сообщала компания ранее, годовое собрание акционеров пройдет 25 июня. Его повестка будет определена позже.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%, остальные акции находятся в руках у пенсионеров "Аэрофлота" и сотрудников компании.