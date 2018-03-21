Евросоюз 22 марта получит от США ответ по пошлинам на металлы

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Евросоюз 22 марта получит ответ от США относительно того, будет ли сообщество исключено из решения Вашингтона по введению пошлин на металлы. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил в среду глава Евросовета Дональд Туск.

"Все будет ясно завтра, и мы вас немедленно проинформируем о финальных результатах переговоров", - сказал он. По словам Туска, он с оптимизмом ждет результатов переговоров между Брюсселем и Вашингтоном. "Есть причина верить, что еврокомиссар [по торговле Сесилия] Мальмстрём будет более эффективной, чем мы думали несколько дней назад", - добавил он.

Сейчас Мальмстрём находится в Вашингтоне, где у нее запланированы переговоры с американскими коллегами. Ожидается, что она проинформирует участников саммита ЕС 22 марта о результатах переговоров, чтобы лидеры стран сообщества смогли принять решение по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

10 марта в Брюсселе прошли переговоры по этой проблеме Мальмстрём и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Единственным итогом этих консультаций стало решение продолжить их на текущей неделе.

В среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен выразил надежду на то, что эти тарифы не будут распространяться на страны ЕС, учитывая союзнические отношения между европейскими столицами и Вашингтоном. В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск указал на то, что подобные шаги плохо влияют на трансатлантическое партнерство и призвал вернуться к переговорам о торговле между США и ЕС.