США и ЕС объявили о начале переговоров по торговым вопросам, включая пошлины на металлы

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Европейский союз и США запускают процесс отдельных переговоров по острым вопросам двусторонней торговли, включающим намерение Вашингтона ввести таможенные пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию. Об этом говорится в распространенном в среду кратком совместном письменном заявлении министра торговли США Уилбура Росса и еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём.

Как следует из текста документа, новые консультации планируется вести с участием президента Дональда Трампа, который был инициатором введения американской стороной новых таможенных пошлин.

"Мы согласились немедленно запустить процесс обсуждения с президентом Трампом и его администрацией торговых вопросов, вызывающих обоюдную обеспокоенность, включая сталь и алюминий, с прицелом на скорейшую выработку взаимоприемлемых решений", - отмечается в заявлении. Никакие другие сведения в нем не приводятся. Встреча Росса и Мальмстрём состоялась в Вашингтоне.

Глава Белого дома подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таможенных сборов. Предполагается, что новое распоряжение американского лидера вступит в силу 23 марта.

Переговоры с Россом по данной проблематике провел в понедельник и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он заверил журналистов после встречи с Россом, что считает возможным предотвращение торговой войны между США и ЕС.