В центральной части Калининграда в тестовом режиме внедрят технологию 5G

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Технологию связи 5G внедрят в тестовом режиме на улице Баранова в Калининграде. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов на форуме Open Innovations Startup Tour от "Сколково", который отклылся на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"Сейчас ведутся проектные работы, и, уверен, что в ближайшее время начнется благоустройство улицы Баранова. Мы ведем переговоры с нашими интернет-провайдерами и телекоммуникационными компаниями, которые были бы готовы протестировать 5G-сеть на этом опытном участке", - рассказал Алиханов.

Это решение поддержал заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, принявший участие в сессии "Открытый микрофон" стартап тура. "В тестовом режиме я поддерживаю, можно это здесь сделать", - сказал он, заметив, что для массового внедрения технологии 5G необходимо решение о выделении частот по всей стране.

Форум Open Innovations Startup Tour от "Сколково" собрал в Калининграде до 500 участников, здесь представили около 100 инновационных проектов. В течение двух дней, 21 и 22 марта, проводят менторские сессии для бизнеса. В рамках конкурсной программы отберут лучшие проекты по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Главной наградой станет путевка на крупнейшую в России стартап-конференцию Startup Village, которая пройдет в Москве с 31 мая по 1 июня в инновационном центре "Сколково".

Конкурс стартапов

Open Innovations Startup Tour - крупнейший в России конкурс и конференция для стартапов, которые проводятся Фондом "Сколково" в разных городах России с 2011 года.

Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов и развитие компетенций региональных сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, региональных бизнес-инкубаторов.

Предыдущий Startup Tour прошел в Калининграде в 2016 году и объединил авторов проектов из всех регионов Северо- Западного федерального округа. На конкурс проектов поступило 119 заявок и было зарегистрировано 530 участников.