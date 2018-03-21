Строительство Верхнебалкарской ГЭС мощностью 10 МВт завершится в 2018 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Компания "Русгидро" завершит в текущем году строительство малой гидроэлектростанции (МГЭС) Верхнебалкарской мощностью 10 МВт, которая расположена в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор компании Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Северную Осетию.

"В Кабардино-Балкарии в этом году завершим строительство [Верхнебалкарской малой] ГЭС", - сказал Шульгинов.

Как пояснил ТАСС главный инженер филиала компании "УК ГидроОГК" - "УК ГидроОГК-Юг" Марат Мирзоев, данная МГЭС является высоконапорной, деривационной и будет работать по водотоку без создания водохранилища. Станция будет вырабатывать 60 млн кВт·ч в год. На время строительства на объекте создали около 150 рабочих мест. На период эксплуатации будут десять высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Ввод ГЭС позволит местному бюджету иметь дополнительные источники поступлений в виде арендной платы за земельные участки. Новые мощности позволят увеличить налоговые отчисления, величина которых будет определена по итогам завершения строительства и формирования полной стоимости объекта.

Строительство Верхнебалкарской МГЭС ведется в сложных горно-геологических условиях. При проектировании станции компания "Русгидро" привлекла ведущих специалистов страны в области изучения селей. Ученые определили границы опасных зон, оценены максимальные объемы селевых выносов, разработали мероприятия для снижения селевой опасности и предложены варианты размещения селезащитных сооружений. По завершению возведения МГЭС гидроэнергетики будут проводить регулярный мониторинг местности.