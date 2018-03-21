АСВ станет владельцем более 99,9% Промсвязьбанка

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов в рамках плана по предупреждению банкротства Промсвязьбанка выкупит акции кредитной организации на сумму 113,4 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций банка, сообщает пресс-служба Банка России.

"В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 млрд рублей Агентство станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка. Планом участия также предусматривается оказание банку финансовой помощи агентством", - говорится в сообщении. Средства, ранее предоставленные регулятором в качестве ликвидности Промсвязьбанка, будут возвращены в течение 2018 года.

Как следует из сообщения регулятора, источником финансирования банка со стороны АСВ станет имущество, передаваемое Банком России в качестве имущественного взноса в имущество агентства. Кроме того, для финоздоровления Промсвязьбанка планируется также продать проблемные активы кредитной организации.

Привлечение АСВ в качестве инвестора было утверждено в плане регулятора по участию ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства, уточнили в пресс-службе.

"Осуществление комплекса указанных мер позволит обеспечить соблюдение Банком норматива достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе, а также надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость", - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Планы на Промсвязьбанк

В конце февраля нижняя палата парламента приняла закон о переходе Промсвязьбанка в статус оборонного банка. Ранее Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Согласно закону, правительство вправе в 2018 году принять в казну все обыкновенные акции санируемого Промсвязьбанка за счет одновременного уменьшения имущественного взноса АСВ на сумму до 150 млрд рублей.

При этом конечный объем акций, который будет передан в казну, и сумму уменьшения имущественного взноса определит правительство РФ отдельным решением.

Как заявляли в ЦБ, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должна состояться в течение I квартала 2018 года.