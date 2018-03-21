Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АСВ станет владельцем более 99,9% Промсвязьбанка

Экономика и бизнес
21 марта, 20:36 дата обновления: 21 марта, 21:03 UTC+3

Агентство выкупит акции на 113,4 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов в рамках плана по предупреждению банкротства Промсвязьбанка выкупит акции кредитной организации на сумму 113,4 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций банка, сообщает пресс-служба Банка России.

"В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 млрд рублей Агентство станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка. Планом участия также предусматривается оказание банку финансовой помощи агентством", - говорится в сообщении. Средства, ранее предоставленные регулятором в качестве ликвидности Промсвязьбанка, будут возвращены в течение 2018 года.

Смотрите также

Сбербанк передаст Промсвязьбанку кредитный портфель, связанный с гособоронзаказом

УК НПФ "Будущее" требует у Промсвязьбанка вернуть депозиты на 13,8 млрд рублей

РБК: АСВ купит акции Промсвязьбанка при его передаче в госсобственность

Как следует из сообщения регулятора, источником финансирования банка со стороны АСВ станет имущество, передаваемое Банком России в качестве имущественного взноса в имущество агентства. Кроме того, для финоздоровления Промсвязьбанка планируется также продать проблемные активы кредитной организации.

Привлечение АСВ в качестве инвестора было утверждено в плане регулятора по участию ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства, уточнили в пресс-службе.

"Осуществление комплекса указанных мер позволит обеспечить соблюдение Банком норматива достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе, а также надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость", - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Планы на Промсвязьбанк

В конце февраля нижняя палата парламента приняла закон о переходе Промсвязьбанка в статус оборонного банка. Ранее Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Согласно закону, правительство вправе в 2018 году принять в казну все обыкновенные акции санируемого Промсвязьбанка за счет одновременного уменьшения имущественного взноса АСВ на сумму до 150 млрд рублей.

При этом конечный объем акций, который будет передан в казну, и сумму уменьшения имущественного взноса определит правительство РФ отдельным решением.

Как заявляли в ЦБ, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должна состояться в течение I квартала 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Промсвязьбанка
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РБК отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
4
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов