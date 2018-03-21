Минфин раскритиковал предложение Минэнерго завершить налоговый маневр не ранее 2023 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минфин России подверг критике заявление Минэнерго о необходимости отодвинуть завершение налогового маневра в нефтяной отрасли до 2023 года.

Как сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, по мнению ведомства механизм господдержки НПЗ сегодня неэффективен и за период 2006-2016 годов объем бюджетных вливания в отрасли в пять раз превысил инвестиции компаний в переработку.

"Размер поддержки отечественной нефтепереработки составляет порядка 1 трлн рублей в год. Для создания эффективной конкурентной среды в нефтяной отрасли необходимо завершить налоговый маневр - отказаться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, эквивалентно снижению экспортных пошлин увеличить НДПИ на нефть и газовый конденсат", - заявил Сазанов.

По его словам, размер предоставленной поддержки всем НПЗ России за 2005-2016 годы более чем в пять раз превышает инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли за этот же период.

"Это говорит о неэффективности применяемого механизма государственной поддержки отрасли. Интерес таких нефтепереработчиков в сохранении статуса-кво понятен, а вот отвечает ли это интересам общества в целом - на мой взгляд, нет", - отметил глава департамента Минфина.

Он подчеркнул, что, по мнению Минфина, маржинальность российских НПЗ находится на нормальном уровне, а ее снижение обусловлено исключительно снижением цен на нефть.

Ранее сегодня министр энергетики Александр Новак на заседании общественного совета Минэнерго отметил, что налоговый маневр в нефтяной отрасли должен завершиться после окончания модернизации нефтепереработки в России, то есть не ранее 2023 года.

При этом нефтяные компании не раз заявляли, что если закроются неэффективные заводы, люди останутся без работы.

"Размер государственной поддержки на одного работника составляет 7 млн рублей в год. Если пересчитать по всей стране, получается уже около 100 млрд рублей в год. Если посчитать по средней зарплате работника завода, получается, что из этих средств только 10% приходится на рабочих, а 90% сейчас оседает в офшорах", - парировал этот аргумент Сазанов.

Адресная поддержка

По мнению главы департамента, выход светлых нефтепродуктов на НПЗ России в среднем составляет 63%, в то время как на европейских заводах этот показатель составляет 80%.

"Мы готовы стимулировать адресно - по факту достижения определенных целевых показателей, запуска конкретных установок. Сейчас, когда государственная поддержка отрасли оказывается через дифференциал между пошлиной на нефть и нефтепродукты, поддержку получают все: и те, кто инвестирует в модернизацию своих заводов, наверстывая технологическое отставание российских НПЗ, и те, кто заинтересован исключительно в получении выгоды в моменте и не думают на перспективу", - подчеркнул он.

Минфин также сообщил, что готов предоставить переработчикам дополнительные стимулы в виде увеличенного отрицательного акциза на тонну переработанной нефти, который превышает существующий дифференциал в пошлинах на нефть и нефтепродукты, для тех НПЗ, которые инвестируют в углубляющие процессы переработки нефти.

Коллеги по ЕАЭС

По мнению Сазанова, несправедлива и ситуация, при которой страны ЕАЭС получают российскую нефть и нефтепродукты без пошлин, а затем "реэкспортируют их, и пошлины с них уже отправляют в свой бюджет".

"Поддерживать коллег надо, но нужно использовать явные, счетные формы поддержки - займы, кредиты, покупку финансовых активов. Имеют место быть и вопиющие случаи, когда прямогонный бензин или дизельное топливо пересекают границу ЕврАзЭс под видом растворителей, при этом экспортная пошлина не уплачивается вовсе, а факт экспорта российских нефтепродуктов скрывается", - отметил он.

По мнению Минфина, завершение налогового маневра и отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты позволит решить этот вопрос естественным путем.

Позиция Минэнерго

Минэнерго считает, что стимулировать модернизацию НПЗ следует за счет так называемых обратных акцизов - фактического возврата НПЗ, инвестирующих в модернизацию, части акциза на нефть, если те производят нефтепродукты, реализуемые на территории РФ. Пока вопрос о том, какой из подходов выбрать, не решен.

Обратный акциз предлагается правительством РФ в качестве стимула для НПЗ, инвестирующих в модернизацию. Этот механизм фактически представляет собой компенсацию уплаченного акциза за каждую тонну переработанной нефти, если после модернизации НПЗ увеличивает выход светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо).

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным направлением реформы является завершение налогового маневра с обнулением экспортных пошлин на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи.

Министерство финансов предлагает обнулить экспортную пошлину на нефть уже с 2018 года. Против этого шага выступает Минэнерго, которое считает, что это может привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и закрытию ряда НПЗ.