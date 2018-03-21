Автопроизводители разошлись в оценке последствий индексации утильсбора

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. BMW ожидает рост цен на автомобили в России в связи с индексацией утилизационного сбора на 50-60 тыс. рублей, сообщили ТАСС в компании.

"Мы рассматриваем различные сценарии дальнейших шагов. Наше ожидание по рынку, что цена затронутых автомобилей в среднем увеличится на 50-60 тыс. рублей, таким образом нагрузка переложится на плечи клиентов. В прошлом нам удавалось удержать рост цен по брендам BMW и MINI за счет внутренних ресурсов. Это стратегический клиентоориентированный шаг компании в условиях восстановления премиального рынка в России", - отметили там.

Nissan же ожидает негативный эффект от индексации утильсбора на продажи двух моделей в России - Juke, GT-R, сообщил ТАСС представитель компании.

"Мы подтверждаем, что скорректированные коэффициенты по утилизационному сбору будут иметь эффект, но исключительно на импортируемые автомобили: Juke, GT-R. Это может негативно сказаться на продажах из-за подорожания этих моделей. Остальные модели - Nissan и Datsun, производимые в России, - не будут затронуты нововведением", - отметил представитель компании.

Компания Hyundai не планирует повышать цены на автомобили в России в ближайшее время в связи с индексацией, сообщили там.

"Рост цен в ближайшее время не планируется. Прогноз рынка - 1,75 млн, как мы и заявляли ранее. Наша доля в нем - 10%", - сообщил представитель компании.

В прошлом году продажи автомобилей Hyundai в РФ выросли на 9% и составили 157,9 тыс. единиц.

По данным АЕБ, в 2017 году продажи автомобилей Nissan в России составили 76 тыс. единиц, что превышает данные за 2016 год на 8%. Согласно статистике, продажи автомобилей BMW в прошлом году выросли на 9% и составили 30 тыс. единиц.

С 1 апреля 2018 года в России проиндексируют ставку утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы. При этом увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники составит в среднем около 15%.

Утильсбор на новые автомобили объемом двигателя до 1 л. вырастет на 16% - до 33 тыс. рублей исходя из коэффициента 1,42. Сбор на новые авто с объемом двигателя от 1 л. до 2 л. вырастет сразу на 90% - до 84 тыс. рублей (коэффициент вырастет с 2,21 до 4,2), для автомобилей объемом двигателя свыше 2 л. и до 3 л. он также увеличится на 90% - до 126 тыс. рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).