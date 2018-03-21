ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1,5-1,75%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Рынок был почти полностью уверен, что ставка будет повышена на 25 б.п. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность повышения ставки на 25 б.п. составляла 76%, а на 50 б.п. - 24%. Кроме того, только 3 из 195 опрошенных Bloomberg экспертов ожидали сохранения ставки на прежнем уровне, а все остальные экономисты прогнозировали повышение ставки до 1,5-1,75% годовых.

14 декабря 2016 г. ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. Это было второе повышение после 2008 г. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 г. Позже 15 марта 2017 г. ФРС повысила ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1-1,25%, а 13 декабря - до 1,25-1,5%.