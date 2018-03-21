"Ростелеком" к 2022 году хочет занять до 15% рынка онлайн-образования РФ

СКОЛКОВО, 21 марта. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" планирует через пять лет занять 10-15% российского рынка онлайн-образования, общий объем которого в 2022 году может достигнуть порядка 12 млрд руб. Об этом рассказал в среду первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко в ходе Дня инвестора.

"Недавно мы запустили сервис онлайн-образования, потому что видим востребованность онлайн-образования для наших клиентов. На текущий момент объем (российского - прим. ТАСС) рынка оценивается в 5-7 млрд рублей", - сказал он.

"Мы видим динамику прироста, и к 2022 году объем рынка онлайн-образования составит около 12 млрд руб. Считаем, что мы справедливо можем занять на нем от 10% до 15%", - добавил Кириенко.

В 2018 году "Ростелеком" планирует также запустить платформу, которая создаст экосистему вокруг цифрового телевидения (IPTV), отметил Кириенко. "Мы считаем IPTV одним из ключевых, якорных сегментов для массового сервиса, поскольку сюда легко подсоединяются и сервисы образования, и e-commerce, и многое другое", - пояснил он.

Эти проекты являются примерами проектов в рамках новой стратегии "Ростелекома" на 2018-2022 годы, которую сегодня представил госоператор. Она основана на четырех приоритетных направлениях: развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса, модернизация технологической платформы, развитие человеческого капитала и повышение эффективности.

Есть и другие примеры работы "Ростелекома". Кириенко напомнил, что в 2017 году был создан офис информбезопасности "Ростелекома". По его словам, выручка этого офиса в 2018 году превысит 1 млрд руб. Согласно стратегии, к 2022 году "Ростелеком" в рамках работы по развитию центров обработки данных и облачных услуг планирует довести число своих стоек до 10 тыс. или больше. В целом "Ростелеком" планирует инвестировать в технологии будущего 1% выручки каждый год, начиная с 2019 года, отметил первый вице-президент оператора. Сейчас "Ростелеком" выделяет пять направлений для таких инвестиций: виртуализация сети, искуственный интеллект, индустриальный интернет, кибербезопасность и биометрия.