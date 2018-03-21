Грызлов: реализация послания Путина требует синергии образования, науки и промышленности

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Эффективное взаимодействие таких областей, как образование, наука и промышленность, необходимо для реализации целей, поставленных президентом Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Об этом заявил в среду председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов на заседании общественного совета федерального проекта партии "Локомотивы роста".

По его словам, "выборы 18 марта и их результат открыли не только новый политический цикл, но и новый этап российской истории". "Этот новый этап, что подчеркнул глава государства в своей программе, в послании Федеральному собранию, будет связан с технологическим развитием: или современная Россия ответит на вызов технологической революции, или радикально отстанет от конкурентов, попадет в зависимость", - обратил внимание Грызлов.

Политик напомнил, что "главной угрозой названо прежде всего технологическое отставание". "Но у России есть все, чтобы справиться с этим вызовом. Есть цели, сформулированные главой государства и поддержанные, как мы видим, большинством граждан, - указал он. - Есть ресурсы, как природные и географические, так и преимущества иного порядка: богатая история нашего государства, невероятный творческий и научный потенциал народа России".

Кроме этого, на его взгляд, "есть и те передовые, не имеющие аналогов достижения, о которых говорил президент во второй части послания".

Грызлов уверен: если Россия способна лидировать в сфере защиты своего суверенитета и безопасности, то может и должна занимать ведущие позиции и в других ключевых областях. "Однако реализация послания, а значит, и вопрос успешного участия России в сверхконкурентной борьбе за лидерство в быстроизменяющемся мире, критически зависят от взаимодействия науки, образования и промышленности", - подчеркнул он.

"Для достижения поставленных Владимиром Владимировичем целей, для решения конкретных задач послания необходимо именно взаимодействие этих сфер, потому что не может быть передовой науки, если она опирается на чужой промышленный потенциал. И не будет передовой промышленность, развивающаяся на основе зарубежных технологий и решений", - заявил Грызлов.

Проект "Локомотивы роста"

Глава высшего совета "Единой России" уверен, что "для реального лидерства в период глубоких общемировых изменений важна синергия науки, образования и промышленности". "Поэтому так востребована и важна площадка диалога на базе общественного совета проекта "Локомотивы роста", - обратил он внимание.

Грызлов отметил, что в рамках проекта ведется работа по формированию новых индустрий, создающих востребованную на мировых рынках продукцию, по созданию передовых производств в сфере развития отечественного лазеростроения, станкостроения, приборостроения, новых типов транспорта, по производству новых материалов.

Федеральный проект "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" направлен на создание условий для поступательного развития экономики России во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями - локомотивами роста и развития.

Важнейшим направлением проекта является совершенствование законодательства, механизмов и практик развития промышленности, создания и развития инфраструктуры, создания современных производств и условий для ведения бизнеса, формирование инновационной среды.

Проект призван стать действенным политическим механизмом, который будет способствовать решению задач развития промышленности и укрепления отечественной экономики. Общественный совет проекта определяет стратегические направления развития, сопровождает и обеспечивает эффективное взаимодействие представителей образования, науки и производства.