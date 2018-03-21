Премьер Канады считает, что заключение хорошей сделки по NAFTA в высшей степени возможно

ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/. Канада, США и Мексика могут в ближайшее время перезаключить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) на взаимовыгодных условиях. Об этом в среду заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы очень много работаем, продвигаясь вперед в заключении хорошей сделки, - цитирует его телеканал CTV. - Мы знаем, что [заключение] хорошего договора в высшей степени возможно для Канады, США и Мексики". Он добавил, что в этом "заинтересованы все стороны".

На прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер Трюдо в телефонном разговоре обсудили текущие консультации по изменению условий NAFTA. В ходе беседы Трамп в том числе "подчеркнул важность скорейшего завершения нынешних переговоров по NAFTA с целью обеспечения работоспособности обрабатывающей промышленности в Соединенных Штатах и в Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов". Позже Трюдо заявил, что Оттава приветствует решение Вашингтона о скорейшем завершении сделки, но будет отстаивать свои интересы.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. 5 марта в Мехико завершился седьмой раунд трехсторонних консультаций, восьмой состоится в Вашингтоне в ближайшее время, но точных сроков пока не сообщается.