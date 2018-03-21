Минпромторг прогнозирует возможный рост доли продаж электромобилей до 1-1,5% к 2020 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минпромторг в оптимистическом сценарии прогнозирует рост доли электромобилей в общих продажах 1-1,5% к 2020 году, сообщили ТАСС в среду в ведомстве.

"Оптимистичный сценарий развития российского рынка, заложенный в Проекте стратегии развития автомобильной промышленности, предполагает, что доля электромобилей в совокупном объеме продаж к 2020 году может достичь 1-1,5 % (т. е. 15-25 тыс. автомобилей)", - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Как отмечают в ведомстве, в качестве возможной поддержки развития электротранспорта проектом стратегии предусмотрены государственное стимулирование спроса, создание благоприятных условий для производства компонентов электромобилей, развитие инфраструктуры, а также поддержка НИОКР в сфере электродвижения.

"Обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитии производственных компетенций", - отметили в пресс-службе ведомства.

Сегодня для поддержки производства и развития рынка электротранспорта реализуется программа стимулирования спроса на электрический транспорт, в том числе на электромобили. Программа будет реализовываться в 2018-2020 годах. На реализацию выделено 1,5 млрд рублей средств федерального бюджета ежегодно.