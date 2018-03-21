Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг прогнозирует возможный рост доли продаж электромобилей до 1-1,5% к 2020 году

Экономика и бизнес
21 марта, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В качестве возможной поддержки развития электротранспорта проектом стратегии предусмотрены государственное стимулирование спроса, отметили в ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минпромторг в оптимистическом сценарии прогнозирует рост доли электромобилей в общих продажах 1-1,5% к 2020 году, сообщили ТАСС в среду в ведомстве.

"Оптимистичный сценарий развития российского рынка, заложенный в Проекте стратегии развития автомобильной промышленности, предполагает, что доля электромобилей в совокупном объеме продаж к 2020 году может достичь 1-1,5 % (т. е. 15-25 тыс. автомобилей)", - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Как отмечают в ведомстве, в качестве возможной поддержки развития электротранспорта проектом стратегии предусмотрены государственное стимулирование спроса, создание благоприятных условий для производства компонентов электромобилей, развитие инфраструктуры, а также поддержка НИОКР в сфере электродвижения.

"Обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитии производственных компетенций", - отметили в пресс-службе ведомства.

Сегодня для поддержки производства и развития рынка электротранспорта реализуется программа стимулирования спроса на электрический транспорт, в том числе на электромобили. Программа будет реализовываться в 2018-2020 годах. На реализацию выделено 1,5 млрд рублей средств федерального бюджета ежегодно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
2
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
6
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
7
Столичные спасатели завершили работы на месте обрушения дома в центре Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов