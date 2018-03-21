Члены руководства ФРС поднимали вопрос о пошлинах на заседании

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Некоторые члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке - руководящего органа Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка США, во время завершившегося в среду двухдневного заседания поднимали вопрос о введенных вашингтонской администрацией пошлинах на металлы. Об этом рассказал в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на своей первой пресс-конференции на этом посту.

"Ряд членов Комитета поднимали этот вопрос по пошлинам", - подчеркнул он, добавив, что это решение американского лидера Дональда Трампа пока не оказывает воздействия на перспективы развития экономики страны. Однако члены Комитета, по словам Пауэлла, утверждали, что предприниматели говорят о такой "торговой политике, как о проблеме" и выражают свою обеспокоенность.

Глава ФРС также рассказал, что рассматривает возможность проведения пресс-конференций чаще, чем его предшественница на этом посту Джанет Йеллен. "Этот вопрос я тщательно изучаю, но до сих пор не принял решения", - отметил он. В настоящее время ФРС проводит ежегодно восемь заседаний и четыре пресс-конференции, по традиции, которую установил экс-глава центробанка Бен Бернанке.

Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.