Кабмин рассмотрит исполнение ФЦП и поправки об ответственности за нарушения в сфере ГОЗ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ проведет в четверг очередное заседание, на котором планируется обсудить исполнение федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы в 2017 году, поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за нарушения в сфере гособоронзаказа (ГОЗ). Кроме того, кабмин обсудит выделение средств из своего резервного фонда на строительство метро в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства, общий объем бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию 33 федеральных целевых программ составил 909,6 млрд рублей, в том числе затраты на капитальные вложения - 484,5 млрд рублей, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки - 127,5 млрд рублей, прочие нужды - 297,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы составил (с учетом гособоронзаказа) 761,6 млрд рублей, в том числе бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения в объекты госсобственности - 620,9 млрд рублей, объекты юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и унитарными предприятиями, - 4,4 млрд рублей, субсидии на софинансирование объектов региональной или муниципальной собственности - 136,3 млрд рублей. На реализацию специальных работ, входящих в гособоронзаказ, было предусмотрено 156,3 млрд рублей.

Законопроекты

В повестке заседания значатся пять законопроектов, один из которых вносит поправки в КоАП и направлен на повышение финансовой дисциплины при выполнении государственного оборонного заказа, а также создание условий для его своевременного исполнения. Предлагаемые меры по усилению административной ответственности руководителей организаций - головных исполнителей будут дополнительным правовым механизмом пресечения правонарушений в сфере ГОЗ.

Поправки в закон о морских портах, рассмотрение которых также вынесено на заседание, запрещают устанавливать цены на услуги, оказываемые в морских портах России, в иностранной валюте или условных единицах: цены могут устанавливаться только в рублях.

Еще один законопроект в повестке призван сформировать новую модель организации обслуживания граждан железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщениях, основанную на принципах долгосрочности, комплексности государственного тарифного регулирования, обеспечения условий для привлечения инвестиций в развитие пассажирского железнодорожного транспорта.

Кабмин обсудит изменения в закон об охране окружающей среды в части совершенствования регулирования отношений при создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в рамках производственного экологического контроля. В повестке заседания стоит и законопроект, предоставляющий органам местного самоуправления право осуществлять мероприятия по защите прав потребителей: рассматривать их жалобы, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей, обращаться в суды в защиту этих прав.

Средства на метро

В конце заседания кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении из резервного фонда правительства в 2018 году 645,5 млн рублей бюджетных ассигнований Нижегородской области на строительство метрополитена. В Нижней Новгороде в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года готовится к открытию станция метро "Стрелка" Сормовско-Мещерской линии.