Bloomberg: на YouTube станет больше рекламы между музыкальными видеоклипами

ТАСС, 22 марта. Видеохостинг YouTube увеличит количество рекламы между музыкальными видеоклипами для пользователей, которые используют сервис для прослушивания музыки. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя музыкального направления YouTube Лира Коэна.

Как отмечает агентство, подобный шаг является частью стратегии компании по привлечению большего количества своих пользователей к платному музыкальному сервису, запуск которого готовит YouTube. Новый сервис будет включать эксклюзивные видеоматериалы, плэйлисты и другие предложения для любителей музыки.

По информации Bloomberg, Коэн отметил, что убедил своих коллег и руководство внести некоторые изменения, чтобы "быть хорошими партнерами" для музыкальной индустрии. По его словам, нововведения позволят мотивировать пользователей оплачивать подписку и приведут их на новый музыкальный сервис.

"Есть гораздо больше людей на сервисе, которых мы можем разочаровать и [таким образом] соблазнить на то, чтобы стать подписчиком", - приводит агентство слова Коэна.

Агентство отмечает, что в музыкальной индустрии при этом надеются, что инвестиции YouTube в новый продукт окажутся достаточными, чтобы он мог конкурировать с крупнейшей в мире шведской компанией потокового аудио Spotify и Apple Music.