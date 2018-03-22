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Министр финансов США разрабатывает варианты инвестиционных ограничений в отношении Китая

Экономика и бизнес
22 марта, 1:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, марта. /ТАСС

Стивен Мнучин считает, что если Пекин откроет для американских компаний свой рынок на "свободных, справедливых и взаимовыгодных основах", то торговый дефицит между странами сократится

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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин разрабатывает для американского лидера Дональда Трампа варианты инвестиционных ограничений в отношении Китая в рамках продолжающегося расследования нарушений прав интеллектуальной собственности. Глава ведомства рассказал об этом в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

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"Мы разрабатываем варианты для него [Трампа]", - отметил он. По мнению главы финансового ведомства, небольшие частные консультации с китайскими должностными лицами гораздо продуктивнее, чем масштабные публичные встречи. Он подчеркнул, что вашингтонская администрация готова обсуждать с КНР обязательства, которые возьмет на себя Пекин в связи с проблемой интеллектуальной собственности.

Мнучин считает, что если Пекин откроет для американских компаний свой рынок на "свободных, справедливых и взаимовыгодных основах", то торговый дефицит США с Китаем сократится.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд к 23 марта. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".

Как в свою очередь сообщает американская газета Politico, по сведениям лиц, знакомых с ходом обсуждения данного вопроса, Трамп заявил членам своего кабинета и советникам, что он намерен применить пошлины против Китая и ввести ограничения на инвестиции из КНР в ответ на приписываемые Пекину случаи кражи интеллектуальной собственности.

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Президент США подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.

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