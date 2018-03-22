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Трамп объявит в четверг о новых мерах США в сфере торговли в отношении Китая

Экономика и бизнес
22 марта, 1:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, марта. /ТАСС

Президент США собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд

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ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о новых торговых мерах Вашингтона в отношении Пекина в связи с торговой политикой КНР. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха.

"Завтра [в четверг] президент объявит о шагах, которые он решил предпринять на основании расследования, проведенного представителем США на торговых переговорах [Робертом Лайтхайзером], в отношении действий со стороны властей Китая, приводящих к дисбалансу рынка", - указал он. По словам Шаха, Вашингтон также рассматривал приписываемые Пекину случаи "кражи американских технологий и интеллектуальной собственности".

Американский лидер собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд, сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".

Реакция Китая

По сведениям газеты The Wall Street Journal, Китай в свою очередь готовит ответные меры против США в связи с планами главы государства. Пекин, пишет издание, может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. В частности, в Пекине готовятся ввести сборы на американскую сою, сорго и живых свиней.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая готовы отказаться от профицита в торговле с Соединенными Штатами и намерены устранять проблему дисбаланса в товарообороте. Она напомнила, что китайско-американские отношения последние 40 лет развиваются в соответствии с принципами равноправия и обоюдной выгоды.

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Президент США подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.

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